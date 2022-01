Otra vez, se incendió una locomotora del tren San Martín

Los Bomberos Voluntarios de General Sarmiento acudieron para sofocar el fuego que no se extendió por la formación. Se debió evacuar a los pasajeros sin que se registrasen heridos. El servicio está afectado en parte de su traza.

Ocurrió a la altura del cruce de las calles Fraga y Las Delicias, en San Miguel, a pocas cuadras del límite con el partido de José C. Paz, hacia donde se dirigía el tren.

Esta mañana, otra locomotora china del ferrocarril San Martín volvió a incendiarse como ha ocurrido en reiteradas oportunidades a lo largo de estos años de servicio. No hubo heridos.