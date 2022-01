Juan Andreotti visitó la obra de renovación de la histórica Escuela Técnica 2

“Este año la inversión es muy grande, de más de 600 millones de pesos para hacer 7 escuelas a nuevo, las Técnicas 2 y 1 de la zona insular; la Secundaria 17; la Primaria 38; los Jardines 922 y 927; y estamos haciendo un jardín nuevo justamente en el barrio de Villa Jardín, muy importante para disponerlo a la Provincia”, explicó, quien visitó las obras acompañado de la secretaria de Obras Públicas, Cecilia Tucat; y la directora general, Isabel Dumas. “Para nosotros, ya lo dijimos, no hay otra manera ni otro camino que invertir en educación, para que sea más fácil de transitar debemos tener escuelas dignas y eso se hace con esfuerzo e invirtiendo los recursos de los vecinos”, concluyó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com