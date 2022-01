Matan a un joven en Virreyes y se investiga si le disparó un motociclista que se resistió a un robo

Siempre de acuerdo a su relato, al llegar a la esquina de las calles Ex Combatiente Juan Guerrera y Las Heras, a unos 100 metros del puente, encontró a Salvatierra tendido en el asfalto con una herida de arma de fuego, y en ese momento llegó un motociclista, al que le pidió asistencia para llevarlo al hospital.

This site is protected by wp-copyrightpro.com