En el Hospital Materno Infantil se realizó con éxito la primera cirugía cardiovascular en la historia del Municipio de Tigre

Laura González, vecina de Benavídez y mamá de la beba, expresó su agradecimiento hacia el Municipio de Tigre y dijo: “Los avances en Milagros se ven todos los días. Me informaron que le van a sacar el oxígeno para ver cómo evoluciona. Lo que falta ahora es que empiece a ganar peso para que le puedan dar el alta. Al momento del nacimiento, respiraba por sus propios medios pero después se complicó y eso llevó a la operación. Me sentí muy contenida por todos los médicos; la atención tanto para mi beba como para mí fue excelente”.

“Sentimos orgullo por haber podido llevar adelante esta compleja intervención. El caso fue particular porque la paciente contaba con obra social, pero la prepaga no tenía dónde atenderla. A partir de ahí, nos plantearon la posibilidad de operar en nuestro Hospital; nosotros accedimos y se pudo realizar con éxito. Al momento, la beba se encuentra evolucionando favorablemente aunque continúa en cuidados intensivos”, señaló el director del Hospital Materno Infantil de Tigre, Néstor Civetta.