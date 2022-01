¿Cuál es el protocolo para casos sospechosos de coronavirus o contactos estrechos?

Aquellas personas que presenten síntomas compatibles con la enfermedad y no hayan estado en contacto con algún caso positivo de coronavirus deberán testearse a partir de las 72 horas del inicio de síntomas. A su vez, deberán dar aviso a las personas con las que hayan estado en contacto 48 horas antes del inicio de síntomas.

En el caso de ser contacto estrecho y no tener síntomas, tampoco deberán testearse y deberán cumplir el aislamiento preventivo. La cantidad de días varía de acuerdo al estado de su esquema de vacunación. Si el mismo se encuentra vigente con las dos dosis aplicadas, deberá aislarse por 5 días y extremar cuidados otros 5 días. Si el esquema se encuentra incompleto, el aislamiento será de 10 días; o de 7 con PCR con resultado negativo.

A partir de las nuevas disposiciones, las personas que hayan tenido contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y presenten síntomas no deberán testearse en el caso de ser menores de 60 años y no tener factores de riesgo. Se los considerará casos positivos por criterio epidemiológico y clínico, por lo que deberán mantener el aislamiento establecido, 7 días de aislamiento y 3 de extremar cuidados para las personas con esquema de vacunación vigente; y 10 días de aislamiento para las personas con esquema de vacunación incompleto.