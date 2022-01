Al área de Zoonosis de Ituzaingó brinda recomendaciones para actuar ante la presencia de murciélagos

Sin embargo, si se encuentra un murciélago de día que no puede volar; o un murciélago muerto; o una de nuestras mascotas caza algún ejemplar, se recomienda no tocarlo sin protección, conservarlo y cubrirlo con una caja, balde, o bolsa, y comunicarse con la Dirección de Zoonosis al 4481-8242.

Su dieta incluye insectos, frutos, néctar, polen, flores, y otros vertebrados. Los que se encuentran en esta área son usualmente insectívoros, es decir, se alimentan de polillas, cascarudos, grillos, moscas, mosquitos, y son de vital importancia para el control de plagas, como por ejemplo las polillas o insectos transmisores de enfermedades como los mosquitos. Debido a esta función son de gran importancia en nuestro ecosistema, por lo que se solicita ante la presencia de un ejemplar en buen estado, no agredirlo ni matarlo.