Cianobacterias: Tigre y Nación realizaron monitoreos en el Delta para evaluar el estado del agua

Y agregó: “Si bien en Tigre hemos recibido algunas imágenes de floraciones, todavía no hemos pasado por un momento tan crítico como fue el año pasado. Hasta el momento se han visto algunas manchas con el nivel medio o bajo del Ciano Semáforo. Lo que recomendamos a la población es estar atenta al Ciano Semáforo que estamos publicando por las redes sociales del Municipio; y a la hora de utilizar agua para higiene personal o del hogar, prestar atención a cómo está el río, conforme a lo publicado, para poder seguir las recomendaciones”.

En esta oportunidad, la toma de muestras se realizó en la Escuela 12 del río Sarmiento y en la entrada del Puerto de Frutos sobre el río Luján, teniendo en cuenta aspectos como la densidad de la población y la circulación de los arroyos y ríos. Con los testeos, se busca analizar parámetros físico-químicos y bacteriológicos, además de parámetros in situ, como PH, oxígeno disuelto y temperatura.