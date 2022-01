Juan Andreotti visitó las colonias de verano de adultos mayores y chicos

Y José Luis concluyó: “Estoy orgulloso de vivir en San Fernando, donde vine hace 35 años. Vi todo el proceso de transformación, y estoy orgulloso de ser de este partido, lo que se ha hecho acá no lo vi en ningún lado. Además es hermoso lo que nos dan, como nos tratan. Acá se realizaron todos los sueños, la gente está contenta y feliz. Uno se siente en un lugar especial”.

Y su esposa Alba agregó: “Hace 18 años que nos conocemos, estamos acá y compartimos, y también jugamos al Sapo. Nos gusta. Después de 2 años y pico que no podíamos salir y estábamos encerrados, pero desde que tenemos la tercera dosis estamos bien cuidados, y gracias al intendente que nos cuida también a todos nosotros. Y los profes son una maravilla, son amorosos y nos hacen sentir muy bien y tranquilos”.

“Es muy importante no sólo cuidarse, sino aprovechar toda esta infraestructura que hemos hecho juntos todos estos años, logrando tener estos polideportivos que son bellísimos y tienen todo lo necesario para hacer Colonias en tiempo de pandemia. Acérquense, vengan y disfruten porque tenemos un verano muy lindo por delante”, concluyó el mandatario, quien visitó a los vecinos en compañía del secretario de Deportes, Carlos Traverso.