Edenor adjudica mega apagón a incendio en una casa de Loma Hermosa

SM Noticias consultó a los Bomberos Voluntarios de San Martín, Destacamento 2 de Loma Hermosa, los que informaron que si bien acudieron a un incendio de vivienda en la zona de Costa Esperanza, no pueden dar cuenta de “si producto del siniestro fue afectado el suministro eléctrico” masivamente. Otras fuentes aseguran que el fuego se produjo a causa de uno de los tantos picos de tensión que se dieron durante la tarde, y que resulta imposible que una casa haga caer la red completa.

En la tarde del martes, con más de 40 grados de temperatura, barrios enteros de Capital Federal y Gran Buenos Aires sufrieron un mega apagón que no solo dejó a la gente sin luz, si no también sin servicio de agua.

El mega apagón que esta tarde, en el pico de consumo eléctrico por las altas temperaturas dejó a más de 700 mil usuarios sin energía eléctrica , fue adjudicado por parte de Edenor a un “incendio ocurrido en una vivienda en el partido de San Martín”. Bomberos del Destacamento 2 intervinieron en el siniestro, pero no les consta que haya afectado el suministro eléctrico de buena pare del Área Metropolitana.