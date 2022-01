40 grados, sin luz y sin agua

“En José C. Paz, en el barrio donde estoy, en una hora, dos veces subió la tensión a 240. A cuidar los artefactos”, aconseja Emi Martinez.

“Cuando la demanda eléctrica volaba cerca de los 27 mil MW y se estaba por registrar un nuevo récord histórico de consumo, el sistema no aguantó, se desenganchó una línea de 220 en la estación Morón-Malaver de Edenor. Se perdieron 1000 MW y hay cortes extendidos en todo GBA”, detalló en Twitter el usuario Nicolás Gandini . Lo mismo comunicó seguidamente el Ente Nacional Regulador de la Electricidad como causal del colapso.