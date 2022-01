Emocionante: Dos policías de San Miguel le salvaron la vida a una beba con maniobras de RCP

Como lo demuestra este caso, las maniobras de RCP efectivamente salvan vidas. La mayoría de personas que sufre un paro cardiorrespiratorio depende de alguien que realice esta reanimación para sobrevivir. Según indica el Ministerio de Salud, el inicio inmediato de reanimación cardiopulmonar por parte de alguien entrenado, aunque no sea un profesional, puede aumentar un 40 por ciento las posibilidades de supervivencia.

Un móvil de la Policía Municipal de San Miguel socorrió a una mujer y su hija de un año y tres meses, que se había ahogado y no respiraba. Fue este domingo al mediodía, en la esquina de avenida Balbín y Sarmiento.