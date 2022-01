Arce: “El municipal de San Isidro se siente respaldado por este sindicato”

“Acá en San Isidro armaron algo de manera inconsulta, sin conversaciones, y creemos que expresan algo que no es digno para los municipales”, declaró. “Tarea nuestra será convencer a los afiliados que tienen dudas, y también acercarnos a los municipales jóvenes y explicarles lo que es la actividad gremial y su importancia. Esperemos que nos puedan acompañar para seguir creciendo y alcanzando los objetivos propuestos”, finalizó.

“Ahora necesitamos mejoras en algunos rubros, ya que la pandemia expuso a algunas actividades que ahora son esenciales y antes no se las veía como tales. Queremos profesionalizar funciones como las de los visualizadores o el personal del área de Espacio Público. Queremos discutir regímenes de horarios distintos, entre otras cuestiones. Ojalá podamos seguir mejorando las condiciones de trabajo”, indicó.

“Nos caracterizamos por escuchar a los afiliados”, añadió. “Ellos nos presentaron propuestas en materia económica, pidiendo que otorguemos créticos y que la primera cuota se pague a los 90 días. Nosotros llevamos a cabo esa iniciativa, y en plena pandemia”, ejemplificó. “El municipal se siente respaldado por este sindicato. En los perores momentos asistimos al municipal, y eso me enorgullece”, afirmó.

“Nuestra gestión se basa en la seriedad del trabajo, algo que se ve en la paritaria y también en el acompañamiento que tiene el afiliado. Lo hemos demostrado en la pandemia, estando presentes en los lugares más críticos”, señaló Arce. Hizo hincapié luego en la “entrega de bolsones de alimentos a trabajadores municipales que tuvieron coronavirus, y lo hemos hecho con compañeros de distintos puntos del conurbano, no solo de San Isidro”.