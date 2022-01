En Tres de Febrero se reconoce al buen contribuyente

Además, se bonificará la cuota de julio si el vecino paga el impuesto de manera mensual y no acumula deudas. Se puede acceder a la boleta entrando al siguiente link tasas.tresdefebrero.gov.ar, y hay diferentes formas de abonarla, online; en los Centros de Atencion al Vecino de 9 a 15; o acercándose a un Pago Fácil, Rapipago o en el edificio municipal de Juan Bautista Alberdi 4840, Caseros.

Se trata del plan municipal “Buen contribuyente”, por el cual los vecinos tienen tiempo hasta el 21 de enero para obtener una bonificación de 2 cuotas con el pago anual anticipado del impuesto. A su vez, si no tienen deuda hasta el 31 de diciembre, se bonificará otra cuota más. Si el contribuyente abona el saldo anual hasta el 15 de marzo también va a tener bonificada una cuota por pago adelantado y otra más si es buen contribuyente.

Se trata de un beneficio para quienes realicen el pago anual y no tengan deuda en la Tasa por Servicios Generales.