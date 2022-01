Manzur y Vizzotti supervisan en forma permanente la situación epidemiológica de todas las jurisdicciones

“La vacuna ya está salvando vidas en el mundo, necesitamos avanzar con quienes todavía no completaron el esquema de vacunación y acelerar, durante enero y febrero, con quienes vayan cumpliendo 4 meses de su esquema completo, y de este modo, que a partir de marzo el inicio de clases y el invierno encuentre a los niños, niñas y adolescentes con el esquema completo y, por supuesto, a la mayor cantidad de personas de riesgo con su refuerzo”, sostuvo la ministra de Salud.

La ministra Vizzotti aseveró que “gracias a la vacuna este aumento exponencial en el número de casos que se da en el mundo, en la Argentina no se está traduciendo en hospitalizaciones y muertes”. “Estamos viendo que el número de casos en Córdoba dejó de subir, eso es alentador”, adelantó.