Mujer denuncia que vecinos la apuñalaron en una pelea barrial

Sin detalles puntuales, la agredida habla de problemas vecinales y cuenta que “salimos a la vereda con mi papá, y ahí fue donde me dieron las tres puñaladas”. Asimismo Mendoza aporta los nombre de quienes serían sus agresores, además de imágenes de redes sociales, los que según da cuenta, ya figuran como datos en la denuncia realizada ante la Fiscalía.

Todo ocurrió, según el relato de la mujer que consta en una denuncia judicial, el último miércoles pasadas las 20 horas en las calles Córdoba y Solís: “Estas dos personas me dieron tres puñaladas, dos en el brazo y otra en el tórax, la que me tocó el pulmón”. “Me operaron dos veces y gracias a Dios salió todo bien”, agrega la vecina, quien reclama: necesito que la Policía los detenga”.