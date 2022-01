Piden realizar un programa de “maestros de cocina” con Daniel Arroyo y su familia en vivo

Daniel Arroyo, siguiendo al pie de la letra el precepto del poeta José Martí, se auto repite que “el primer deber de un hombre es pensar en sí mismo”… Y por los resultados de sus dibujadas gestiones a la vista, la gente para él, que sigue tan o más pobre, en verdad no cuenta.

Para este erudito cabría la frase del Che Guevara: “La revolución no es una manzana que cae cuando está podrida, la tienes que hacer caer”. Salvó que en el caso del actual diputado las manzanas podridas fueron siempre para el pueblo, y las sabrosas y jugosas solo para él.