El Municipio entregó el primer Fondo de Fortalecimiento del año al Club Morón

En ese marco, el presidente del club, Juan Pablo Bó, destacó la importancia de este beneficio: “Para algunas obras de infraestructura es necesario un salto en la inversión y muchas veces el día a día no lo permite. Celebramos esta política porque esto ayuda a mejorar el club y formar mejores ciudadanos. Es el objetivo que tienen los clubes, que niños y niñas se desarrollen con los valores del deporte y la práctica social”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com