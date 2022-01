Alberto Fernández recibió el apoyo de los países de América Latina y el Caribe frente a las negociaciones que mantiene con el FMI

En alusión a la problemática del cambio climático, el presidente remarcó que “nuestra América insular del Caribe viene padeciendo sus efectos de un modo mucho más que preocupante”. “No podemos mirar impávidos semejante realidad. No seremos verdaderos hermanos en la región si no prestamos especial atención a tanto padecimiento. El problema generado por sus efectos en el Caribe debe ocupar el primer lugar en la lista de problemas que enfrentamos”, subrayó.

“Hagamos que América Latina y el Caribe no sean solo una expresión geográfica, sino también una expresión política, económica y social”, pidió este mediodía el presidente Alberto Fernández al encabezar, en el Palacio San Martín, el cierre de la XXII Cumbre de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la cual se aprobó de manera unánime la elección de la Argentina para la presidencia pro témpore del organismo regional para el año 2022.