¿Dónde hisoparse en caso de síntomas compatibles con coronavirus en San Isidro?

Casos confirmados sin vacunarse o con el esquema incompleto deben aislarse 10 días. No se requiere testeo para el alta.

Para casos confirmados con esquema de vacunación completo el aislamiento es por 7 días y los 3 días restantes deben reforzar los cuidados. No se requiere testeo para el alta.

Contactos estrechos asintomáticos, con esquema de vacunación completo deben aislarse 5 días y los 5 restantes maximizar cuidados y minimizar contactos de riesgo. No hace falta hisoparse.

Contacto estrecho asintomático con vacunación completa no debe hisoparse, salvo indicación médica.

Personas no vacunadas con dos síntomas.