Cómo y cuándo anotarse a la segunda etapa de las colonias de verano de San Isidro

Aquellos chicos mayores de 13 años tendrán la posibilidad de desarrollar actividades náuticas en el Campo de Deportes 9, como Stand Up Paddle, Windsurf, Kayak y Vela Ligera. Estarán supervisados por profesores, médicos, psicólogos, nutricionistas y guardavidas.

En esta segunda etapa las colonias funcionarán desde el 24 de enero al 11 de febrero. En una primera instancia, en la inscripción tendrán prioridad aquellos vecinos que no pudieron concurrir a la primera apertura. Luego a partir del 17 de enero podrán inscribirse todos los interesados.