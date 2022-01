El año pasado, el área de Zoonosis de San Fernando castró más de 8 mil perros y gatos

Finalmente, Rosa expresó: “Traje a mis mascotas para desparasitarlas y que les den la vacuna contra la rabia. Estoy muy contenta y está bueno que hagan estos operativos porque tengo seis perros y seis gatos y a veces no me alcanza para afrontar esos gastos”.

Por su parte, Elizabeth, vecina del Barrio Infico dijo: “Vine a vacunar a mi perro, la verdad están muy buenos los operativos, que se acerquen a los barrios, le da la posibilidad a los vecinos que no tienen tiempo de trasladarse a otros lugares. La verdad está muy bueno”.