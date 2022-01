Nos hisopamos para mostrarte cómo se usan los autotest COVID que se venderán en farmacias

El procedimiento es simple, similar a lo que ya conocemos, pero no tan invasivo: Es necesario introducir el hisopo -más delgado que el habitual- 2 o 3 centímetros en ambos orificios de la nariz, y luego introducirlo en un pequeño tubo en el que previamente hay que verter el líquido reactivo, y agitarlo. Seguidamente, es preciso echar 4 gotas en el dispositivo que, al cabo de en torno a 10 minutos, nos indica si estamos contagiados o no.

Con un kit muy similar a los que llegarán al país en breve -el autotest no se fabrica en la Argentina- el periodista Juan Pablo Lomastro, convaleciente del virus, se hisopó siguiendo el instructivo que viene con el producto.