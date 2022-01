Se fue de vacaciones, le desvalijaron la casa y se llevaron los ahorros de toda una vida

“Nos llama mucho la atención porque no es el primer hecho con estas características en la zona”, apunta una fuente de la investigación. “Recientemente, a casi 15 cuadras de esta casa, también cuatro delincuentes entraron a la casa de un matrimonio, estuvieron 37 minutos adentro, dieron vuelta todo y robaron efectivo, dólares y una suma para una operación inmobiliaria”, señaló.

Está modalidad delictiva, el robo de viviendas en ausencia de sus moradores, es conocida en el mundo del hampa como “escruche”. Lógicamente, aumenta en la época de vacaciones debido a que los asaltantes saben que al irrumpir en las propiedades no tendrán ninguna clase de resistencia.

Los hechos de inseguridad se repiten a diario en todo el conurbano. En esta oportunidad, delincuentes ingresaron a una casa en la calle Los Andes al 1400, en Haedo, partid de Morón, donde vive un jubilado de 70 años. Allí no sólo le revolvieron todo, la desvalijaron y se robaron los ahorros de toda su vida.