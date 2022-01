Axel Kicillof le tomó juramento a Jorge D´Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires

En ese sentido, el ministro de Transporte finalizó: “El objetivo que vamos a perseguir no será el recaudatorio, sino un proceso en el correrán desde cursos obligatorios hasta suspensiones de la licencia, entre otras medidas que enviaremos en pocos días a la Legislatura bonaerense”.

“Ya estuve hablando con el ministro Jorge Sileoni para poner en las currículas en el jardín la educación vial. Vamos a presentar una batería de leyes para que, en materia de seguridad vial, la sanción no termine en la multa, ya que eso no genera un cambio de conducta en el infractor y hoy la realidad nos marca que tenemos conductas temerarias como por ejemplo el exceso de velocidad, manejar en estado de ebriedad y las distracciones que nos genera el celular al conducir”, destacó.