San Isidro: Se firmó un convenio para el desarrollo de un importante plan de urbanización en La Cava

La secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación, Fernanda Miño, contó que este acuerdo presenta líneas muy favorables para prevenir inundaciones. “La intención es trabajar en las necesidades de los vecinos. Vamos a cambiar y mejorar la red vial, red peatonal, alumbrado, red de desagüe pluvial, red de agua y red de desagüe doacal con conexiones domiciliarias para que no haya más inundaciones y mejoren su calidad de vida”, resumió.

El intendente Gustavo Posse comentó: “Esta obra beneficiará la calidad de vida de unos 13.000 vecinos. Va a mejorar la infraestructura del lugar. No solo va haber nuevas viviendas, sino que además se van a abrir calles. Un compromiso muy fuerte de todas las áreas para que esto se pueda hacer realidad”.