Alberto Fernández: “La palabra ajuste está desterrada de la discusión con el FMI, para nosotros el secreto es crecer”

Sobre la situación de la economía argentina, el jefe de Estado destacó: “Hemos logrado este año, producto de un crecimiento único en la historia de más de 10 puntos en la economía, que el déficit primario sea menor pero no como consecuencia de que dejáramos de pagar jubilaciones, postergamos derechos, dejar de invertir en educación o de promover la actividad económica con políticas activas. Sino producto del crecimiento. Para nosotros ese es el camino virtuoso que debemos seguir.

Y añadió: “Queremos que todos unamos esfuerzos para poder plantearle al mundo la necesidad de los países deudores de no encontrar en la postergación y en la falta de crecimiento una solución al problema de la deuda, y esa es la lógica central de nuestro planteo”.

“Para nosotros no es posible lograr la idea de una deuda sustentable que se funde en razones de ajuste. Para nosotros ajustar la economía es achicarla, dejar de crecer y hacer más difícil las obligaciones que tenemos con los acreedores externos. Por lo tanto, la palabra ajuste está desterrada de la discusión, y para nosotros el secreto es crecer”, dijo enfático el mandatario.