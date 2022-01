Cientos de militantes visitaron a miles de afiliados

En ese marco no es menor lo hecho con la visita a los miles de afiliados. La mayoría se mostró sorprendida, toda vez que manifestaron que hacía tiempo nadie los tenía en cuenta. Ratificando siempre su compromiso con el movimiento. Sin dudas queda claro que no es la militancia la que se alejó del peronismo.

Sin prisa pero sin pausa, la Mesa Peronista de Tres de Febrero no cesó en su labor durante las recientes fiestas de fin de año. Con el objetivo puesto en la renovación de autoridades del peronismo local, cientos de militantes de esta agrupación visitaron a los afiliados locales que son quienes decidirán la conducción en marzo próximo.