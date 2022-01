Frente a la ola de contagios y ante el colapso de los centros de testeos, la ANMAT aprobó el uso de los autotest

No obstante, en declaraciones periodísticas, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó el uso de estos autotest de coronavirus señalando que “tienen muchas dificultades”, y que su uso llevaría a “una pérdida del control sanitario e interpretativo”.

“Para tener un seguimiento, los resultados deberán ser reportados de forma inmediata una vez realizado el test, y se dispondrá de un plazo mayor cuando no hubiera sido utilizado, ya sea por el usuario individual o por un responsable de reporte en caso de gran volumen de test”, precisó el organismo.

En cuanto al resultado negativo de estos autotest, de acuerdo al comunicado “no descarta la infección”, ya que “si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja -lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección- el SARS-COV-2 puede ser no detectado por el test”.

Aún no se conoce cuándo estarán disponibles en las farmacias debido a que con la reciente aprobación los laboratorios comenzarán con el proceso de importación.

La ANMAT aprobó este miércoles la venta en farmacias de 4 kits de autotest de coronavirus. De acuerdo a lo indicado por el organismo, se trata de los productos Panbio COVID-19 Antigen Self-Test; SARS-COV-2 Antigen Self Test Nasal; SARS-COV-2 Antigen Rapid Test; y WL Check SARS-COV-2 Ag Self Testing, fabricados por los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener.