Durante el 2021, más de 600 mil personas disfrutaron de las propuestas culturales de San Isidro

“Logramos cumplir el objetivo de acompañar a la gente en lo que fue un año muy difícil. Por supuesto, por la cifra, no sólo vecinos de San Isidro sino gente de todos lados que volvió a confiar en nuestras propuestas”, expresó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura.

