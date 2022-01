Tucci propone: “Testeos hogareños sí, pero comunicando siempre al sistema de salud el resultado”

En el día de ayer, frente al Hospital de Pacheco, se llevó a cabo una movilización de trabajadores de la salud y gremios para repudiar las agresiones sufridas por médicos de ese nosocomio el pasado 31 de diciembre. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires estuvo presente en la jornada, y su presidente, Rubén Tucci, conversó con SM Noticias y reclamó medidas de cuidado para los profesionales y el personal de salud. En otro orden de cosas, también opinó al respecto de la comercialización de autotest de coronavirus en la Argentina.

En cuanto a la agresión a un grupo de médicos del Hospital de Pacheco por parte de una familiar de un paciente, Tucci remarcó que “las situaciones de agresiones hacia médicos y trabajadores de la salud se acrecentaron a consecuencia de la pandemia”. “Nosotros necesitamos que nos cuiden”, dijo, y agregó: “Si no hay un cierto control en la gente que ingresa a los hospitales y clínicas, y no contamos con personal que nos cuide, en cualquier momento puede ocurrir una catástrofe”.

“La gente está muy tensa, y lógicamente muy preocupada en este contexto de recrudecimiento de la pandemia. Necesitamos que nos cuiden, con efectivos policiales y con más personal de seguridad”, reclamó.

Para el titular del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires “lo que pasó es lamentable”, y por eso sugirió “que se vuelva a esa primera etapa de la pandemia, donde solo ingresaban a las salas acompañantes cuando era estrictamente imprescindible”. También pidió limitar los horarios de visitas y las cantidades de personas que ingresan, y controles para “evitar que personas deambulen por el hospital”.

“La mayoría de la población se comporta adecuadamente, pero hay un sector minúsculo y agresivo, que así como agrede en el hospital lo hace en otro lado”, reflexionó, y consideró que “la presencia policial es la única manera de disuadir el accionar de algunas personas”. Manifestó además que “una agresión en un hospital tiene gran magnitud, y genera un descontento generalizado”. “Hay muchos profesionales que a partir de esto no quieren trabajar más”, señaló, y dejó en claro que estos hechos ocurren en todo el sistema de salud, tanto público y privado”.

Rubén Tucci, también presidente del Colegio de Médicos Distrito IV, aseguró que “hoy hay una sobrecarga de trabajo, y el personal está desgastado, ya que muchos no se han podido tomar vacaciones”. “Hoy tenemos hospitales colapsados, y las personas no recurren al hospital porque si, lo hacen porque sienten o tienen la necesidad de ir, y no hay que olvidarse que algunos tienen en el hospital público la única posibilidad de ser atendidos”, expresó.

Pese a la alta demanda y la saturación de médicos y personal en general, planteó que “la agresión ocurre cuando observan que nadie nos está cuidando”. Por eso, hizo hincapié en la necesidad de “reforzar el personal policial y de seguridad privada”. “Hay que analizar hospital por hospital, ya que hay lugares en los que la violencia es mucho mayor. En esos lugares hay que reforzar mucho más los cuidados”, exigió, y completó: “Los únicos perjudicados con estos hechos son los ciudadanos, porque si no abordamos esto corremos el riesgo de quedarnos sin personal, tanto en clínicas como en hospitales”.

Ya en otro orden de cosas, el médico opinó al respecto de la comercialización de autotest de coronavirus en la Argentina, y si bien no hay una postura institucional en ese sentido de los organismos que preside, en lo personal se mostró de acuerdo con este tipo de productos. “Ayudaría a que alguien que no puede testearse por la cantidad de demanda que hay se realice un test, y sería importante que se tome como válido”, aseveró. Apelando al sentido común, reconoció que “este tipo de testeos ayudaría a evitar la saturación en los hospitales”.

“Hoy la mitad de los testeos está dando positivo, y eso es una cifra altísima. Y se calcula que la positividad es de 3 a 1, lo que significa que si en un día se reportan 50 mil contagiados, la cifra real es mayor a 150 mil”, detalló. En ese sentido, hizo hincapié en generar los mecanismos de comunicación necesaria para reportar a obas sociales o al sistema de salud público el resultado de los test hogareños, “para que las autoridades sanitarias tengan una idea real de lo que está ocurriendo”. “Testeos hogareños sí, pero comunicando siempre el resultado”, cerró.