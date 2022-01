Bioquímicos contra los autotest que se usan en todo el mundo: “Es una práctica inconveniente”

En estas últimas horas Argentina marcó un record de contagios de COVID, con cerca de 82 mil casos registrados. No obstante, se estima que la cantidad de nuevos infectados diarios puede llegar a duplicar ese número, ante el colapso de los centros de salud, que no dan abasto para hisopar a la gran cantidad de pacientes.

Se trata del mismo test que utilizan en los centros de salud, que detecta la presencia de anticuerpos neutralizantes frente a la COVID-19. Para el lobby de laboratorios “el auto test es una práctica inconveniente. Son orientativos y no tienen valor de diagnóstico”, seún dijo María Cecilia López, presidenta de la CUBRA y del Colegio de Bioquímicos de Chaco. “No aseguran la cadena de trazabilidad, la confiabilidad del resultado, ni el reporte epidemiológico correspondiente”, afirmó.