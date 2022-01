El Centro de Operaciones Tigre detuvo a un hombre armado que fabricaba droga en su vivienda

Todo comenzó con el aviso del vecino a través del sistema de denuncias silenciosas del COT, que indicaba que en la intersección de las calles San Francisco y Gutiérrez se encontraba un individuo con un arma en sus manos. Inmediatamente la base operativa solicitó la presencia de patrullas en el lugar. Cuando llegaron los agentes, el individuo trató de esconderse en su vivienda y escapar por los techos, no obstante, fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.

