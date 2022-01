San Isidro: Durante el 2021, Más de 125 mil adultos mayores disfrutaron de Puerto Libre

Durante el año pasado, más de 125 mil adultos mayores disfrutaron de Puerto Libre, el predio ubicado en Sebastián Elcano 2340, a orillas del río en Martínez, donde funciona el programa municipal Juventud Prolongada. Para aquellos que no se pudieron acercar hubo actividades en los espacios públicos del municipio. El objetivo es ofrecer diversas disciplinas para mejorar la calidad de vida en los adultos mayores.

