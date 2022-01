Más de 80 mil personas participaron de las propuestas deportivas de la Municipalidad de San Isidro

“Siempre fomentamos la vida saludable, a través del deporte. Entre los campos de deportes, los espacios públicos y las variadas propuestas que tenemos no hay excusas para poder ejercitarse gratuitamente y al aire libre”, concluyó José Goyanes.

A principio de año empezaron las escuelas municipales de Fútbol, Hockey, Yoga, Natación, Ajedrez, Taekwondo, Gimnasia artística, Atletismo, Tenis, Kayak, Laser, Stand up paddle, Windsurf, Embarcación a vela, y Vóley, entre otras, que convocaron a miles de niños, jóvenes y adultos a lo largo del año.