Con récord de inscriptos, más de 4600 chicos y chicas ya participan de las colonias municipales de Escobar

Como en la edición anterior, el Municipio desarrolló un protocolo de prevención contra la pandemia de coronavirus que consiste en el armado de burbujas de 15 niños y niñas como máximo, que no tendrán contacto con integrantes de otros grupos.

“Nos llena de alegría ver a los chicos y chicas disfrutar del verano en nuestros polideportivos. Las colonias municipales no solo promueven la cultura, sino que brindan trabajo a profesores y profesoras de gimnasia, enfermeros y enfermeras, guardavidas y demás personal dedicado a cuidar y estimular a nuestros chicos y chicas. De esta manera, seguimos construyendo una sociedad más justa e inclusiva para todos y todas”, expresó Ramil.