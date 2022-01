Nació Derek, el primer bebé de Tigre del año que comenzó

En este sentido, Alejandra Fontao, directora ejecutiva del nosocomio, sostuvo: “Nació un varoncito vigoroso, que se prendió rápidamente al pecho. Su mamá estuvo acompañada en todo momento por su esposo, siempre se consideró todo lo que tiene que ver con lo que es el parto respetado”. “Por iniciativa del intendente Julio Zamora se trabaja no solo el área de Maternidad y de parto, sino todo lo relativo a la salud de la mujer con una mirada muy abarcativa y contemplando la perspectiva de género”, finalizó.

Al respecto, Adriana Tesuri, vecina de Rincón de Milberg y mamá del recién nacido, expresó: “Este es mi cuarto hijo y el segundo que tengo en la Maternidad de Tigre. Hice todos los controles prenatales en la salita que está cerca de mi casa y durante el último mes estuve controlándome acá en el hospital. La verdad, todas las enfermeras y el personal médico me trataron muy bien”.