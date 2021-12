El incendio en el Delta de San Fernando ya fue extinguido

Desde el martes 28 de diciembre el incendio transcurrió monte adentro, en una zona de difícil acceso y complicada por la bajante de agua, altas temperaturas y viento no favorable, una situación que es la misma en todo el Delta de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. El jueves se había logrado controlar y tanto los isleños como sus viviendas se encontraban fuera de peligro. Este viernes fue confirmada su extinción total.

Al respecto, el jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios sanfernandinos, Fernando Albanesi, confirmó la noticia: “Los integrantes de nuestra brigada círcularon embarcados por la zona y no divisaron focos activos. Se entrevistaron con vecinos de la zona y dejaron el contacto ante cualquier emergencia. Sabemos que será un verano caliente, con bajantes que harán que se vuelva a complicar, pero estamos preparados para responder”.

Embarcaciones y aeronaves que operan en la zona informaron que ya no se detectan focos activos. Los Bomberos de San Fernando, junto a distintas áreas de la Nación y la Provincia, con la colaboración de personal municipal, trabajaron durante más de 3 días entre los arroyos Felicarias y Fredes.