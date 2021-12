Año nuevo aislado: La realidad de casi todas las familias esta noche

A pesar del calor, se dieron filas extensas esta mañana frente centros de salud donde se realizaban hisopados, siendo muchos de ellos casos asintomáticos que intentaban testearse por precaución, frente a la cena de esta noche, o reuniones sociales posteriores al brindis. En ninguno de los espacios sanitarios se testeó a personas que no presentaban síntomas.

