Ishii publicó un video donde se lo ve intubado por Covid

En un video institucional de año nuevo publicado en su cuenta de Instagram, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, expuso imágenes de su internación en terapia intensiva a causa del coronavirus, en julio de este año. En la impactante secuencia se lo ve intubado, y la escena está acompañada por la frase “arriesgábamos la vida”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mario Ishii (@ishiiargentina.ok)

“Hoy culmina un año que fue muy duro para muchas personas, estoy tranquilo que dimos batalla con todo lo que pudimos. Me alegro de haber podido conseguir logros históricos y agradezco a los vecinos de José C. Paz, por el apoyo, por continuar eligiéndonos y por acompañarnos día a día”, escribió el CM de Mario Ishii en su cuenta de Instagram. Las publicación no fue compartida en su Twitter. El paceño no usa Facebook.

El video que acompaña el mensaje proyecta imágenes de centros de salud del distrito, de la inauguración de una facultad, y algunas obras y proyectos públicos, en compañía de funcionarios nacionales y provinciales.

La imagen más fuerte es la de su propia internación, en julio de este año, cuando el Covid le causó neumonía bipulmonar, por lo que debió ser intubado. Ishii estuvo en terapia intensiva varios días, internado en el Hospital Domingo Angio, donde posteriormente tuvo una rápida recuperación, lo que había dado lugar a especulaciones en cuanto a la realidad del cuadro. El video publicado hoy no deja dudas del momento atravesado por el hombre del poncho.