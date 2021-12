Covid record: Largas colas para hisoparse a horas del año nuevo. ¿Dónde testearse?

El calor no da tregua, como tampoco la explosiva tercera ola de coronavirus que ayer arrojó un número record de contagios, 56 mil 506, el más alto desde el inicio desde la llegada del virus al país, en marzo de 2020.

La prohibición de la venta de test en farmacias lleva a vecinos de todo el conurbano a colapsar los centros sanitarios a horas de la cena de año nuevo. La mayoría de los lugares solo testea sintomáticos, por lo que contactos estrechos o simplemente quien quiere precaverse para no contagiar a familia o amigos, no es hisopado.