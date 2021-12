El gobierno comunal desplegó operativos contra la venta ilegal de pirotecnia en diversos puntos de Tigre

Durante los procedimientos, el gobierno comunal labró dos actas de contravención y decomisó un total de 20 bultos de fuegos artificiales de comercios que no justificaron su procedencia, para su posterior destrucción.

Fue una labor articulada entre el Centro de Operaciones Tigre, el área de Inspección General, la Policía y Bomberos. Los relevamientos tuvieron lugar en General Pacheco y Rincón de Milberg, donde el gobierno local labró actas de contravención y decomisó 20 bultos de fuegos artificiales de comercios que no justificaron su procedencia.