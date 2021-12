Gustavo Menéndez asumió la presidencia de Grupo Provincia

“Seguiremos trabajando con la responsabilidad y el impulso de siempre, para seguir mejorando la vida de los bonaerenses junto a nuestro gobernador, todo el gabinete provincial, y compañeros y compañeras intendentes”, agregó el ex jefe comunal de Merlo.

“Asumí con gran alegría y compromiso la presidencia del Grupo Provincia. Gracias por la confianza querido gobernador Axel Kicillof y por la cálida bienvenida a Juan Cuatromo”, comunicó Menéndez en sus redes sociales. También le agradeció al jefe Gabinete, Martín Insaurralde; al ministro de Infraestructura, Leo Nardini; y al diputado bonaerense y ex alcalde de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

Tendrá a su cargo las diferentes empresas que conforman el Grupo Provincia, que tiene por objetivo “brindar soluciones en trabajo integrado y coordinado con Banco Provincia, mediante la prestación de servicios financieros no bancarios y complementarios a la actividad financiera para contribuir al crecimiento de organismos públicos, gobiernos locales, empresas y familias de todo el territorio de la provincia de Buenos Aires”.

El ex intendente de Merlo había pedido licencia a ese cargo a principio de diciembre, y en su lugar su hermana, Karina Menéndez. En ese momento, se especuló con que “el Tano” tendría un lugar de preponderancia en el gobierno bonaerense, algo que se confirmó hoy.