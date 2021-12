Se inauguró la primera estación de carga para autos eléctricos de San Isidro

Por último, Leandro Martín, subsecretario de Espacio Público, sostuvo que el futuro de la movilidad urbana es con autos eléctricos. “Eligieron San Isidro para instalar la primera estación de carga eléctrica y no es casual, porque somos un municipio comprometido con el cuidado del medio ambiente a través de acciones sostenibles. Poder contar con esta nueva estación es un gran paso para dejar atrás el uso de combustibles fósiles y promover el uso de energías renovables y limpias. Todo eso redunda en un San Isidro cada vez más sustentable”, dijo.

“Esta nueva estación eléctrica es un gesto fuertemente cultural, porque si bien aún no hay una cantidad suficiente de autos eléctricos, la empresa fija un horizonte apuntando al cuidado del ambiente y al futuro. Este tipo de acciones van de la mano con la mirada sustentable que promueve el Municipio”, señaló el jefe comunal en la apertura del acto.