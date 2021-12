Sujarchuk y Ramil recorrieron obras de pavimentación y mejora del espacio público en Garín y Loma Verde

“Decían que hacíamos las obras para las elecciones, pero las obras no paran. La semana que viene empieza un nuevo año y seguimos avanzando con un plan de obras viales que incluye pavimentación, accesibilidad, veredas y obras de carácter hidráulico en cada rincón del partido de Escobar”, dijo Ramil.

“Faltan dos días para que termine el año y la gestión no se detiene y tampoco las obras. En este momento estamos avanzando con mejoras de calles, veredas, infraestructura y obras hidráulicas para fortalecer los reservorios y evitar inundaciones en distintos puntos del partido de Escobar. Estas son las obras que proyectamos para el año próximo, obras que transforman las realidades de los barrios y mejora la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas”, expresó Sujarchuk.