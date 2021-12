Incautan gran cantidad de pirotecnia ilegal en varios locales de Ciudadela

Durante el operativo se logró detectar que en 4 locales ubicados en la zona de Ciudadela, partido de Tres de Febrero, la pirotecnia no reunía los requisitos establecidos para su comercialización y almacenamiento, conforme a la normativa vigente, por tal motivo se procedió a la incautación de 1058 bultos que en su interior contenían todo tipo de fuegos de artificio, cuyo valor aproximado supera los 31 millones de pesos.

Teniendo en cuenta que en esta época del año prolifera la venta de pirotecnia, tanto en los locales comerciales como en la venta callejera, y que muchas veces no reúne los requisitos establecidos, tanto en su fabricación, comercialización y almacenamiento poniendo en peligro la seguridad física de los ciudadanos, los efectivos de la Policía Federal, en el marco del convenio de cooperación reciproca con la Agencia Nacional de Materiales Controlados, procedieron en forma conjunta a la individualización, verificación y control de locales dedicados a la venta de estos productos.