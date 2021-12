Galmarini, duro con la aprobación del proyecto que avala la reelección de intendentes por un período más

Asimismo, lanzó: “Las mentiras de María Eugenia Vidal y la trampa de Joaquín de la Torre, ex ministro de Gobierno de su gestión, provocaron este triste desenlace producto del decreto reglamentario que contradecía a la ley y significó la trampa para confundir a la sociedad”.

El espíritu de esa norma fue “limitar la permanencia temporal en los cargos representativos, valor propio de las democracias modernas”, remarcó, y dijo que “lo que pasó ayer no tiene que ver con eso”.

El director del Banco Provincia y dirigente del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, cuestionó, desde su cuenta de Twitter, la sanción que le dio la Legislatura al proyecto que establece que intendentes, legisladores y concejales podrán ser reelectos por un período consecutivo más , aún cuando en el segundo mandato hayan estado a cargo de manera parcial. Apuntó contra la ex gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Gobierno.