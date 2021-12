¿Quiénes pueden recibir libremente y sin turno la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Provincia?

Por último, Kicillof subrayó que “para preservar lo que logramos, tenemos que continuar con la vacunación y sostener los cuidados, aislándonos ante el primer síntoma para no poner a nadie en riesgo”. “Aunque decían que era imposible, la campaña de vacunación es hoy una realidad de 30 millones de aplicaciones”, concluyó.

Respecto de la situación epidemiológica, el ministro resaltó que “ayer tuvimos 11 mil 800 casos, mayoritariamente de la variante Delta, en tanto que Ómicron representa un 30% de los contagios en el conurbano bonaerense”. “Esta situación no tiene correlato en casos graves, ya que las personas vacunadas están mucho más protegidas, tienen menos posibilidades de contagiarse y 19 veces menos riesgo de cursar la enfermedad de forma grave”, sostuvo.

“Desde la puesta en marcha de la campaña hace un año, la Provincia no paró de vacunar ni un solo día y está por llegar a 30 millones de aplicaciones”, sostuvo el gobernador, al tiempo que valoró que “la libertad que hoy tenemos, que nos permite esperar una temporada récord, se debe al esfuerzo de los y las trabajadoras de salud que, de lunes a lunes, nos siguieron cuidando e inmunizando”.