Se instalarán 60 paradas seguras y 30 tótems de monitoreo en puntos estratégicos de Morón

Los nuevos refugios de construcción moderna y resistente, no sólo renovarán y mejorarán el entorno urbano, sino que están especialmente diseñados para formar parte del sistema de seguridad ciudadana que lleva adelante el gobierno local. Los mismos contarán con un botón antipánico, una sirena estroboscópica, un intercomunicador que permitirá comunicarse con la central de Seguridad y una cámara domo que registra en 360 grados y será monitoreada las 24 horas desde el Centro de Operaciones y Monitoreo municipal, lo que permitirá dar una intervención inmediata en caso de peligro. Tendrán instalado también una terminal automática de SUBE para validar o revisar el saldo de la tarjeta.

