Massa: “Votamos contra las reelecciones indefinidas convencidos”

Massa, el líder del Frente Renovador, lamentó la decisión del parlamento bonaerense y afirmó: “Votamos contra las reelecciones indefinidas convencidos. Teníamos la responsabilidad de votar contra las reelecciones indefinidas, porque así nació el Frente Renovador, poniendo límites a ese tipo de prácticas. No nos importa perder la votación”.

