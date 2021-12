La Legislatura bonaerense aprobó proyecto que avala reelección de intendentes por un período más

El diputado de Juntos, Alex Campbell expresó que “se está votando para atrás porque se pone como primer mandato el 2019 al 2023”. “Espero que en el 2025 no suceda que los intendentes que asumieron en el 2015 se queden hasta el 2031”, ironizó.

“Tendrán cuatro años más de sobrevida para que los que no creen en las limitaciones tengan tiempo de buscar otro atajo”, dijo el senador de Juntos, titular de la Coalición Cívica bonaerense.

Por su parte, Andrés de Leo afirmó que la iniciativa “no pone cerrojos, sino que tendrá el efecto inmediato de habilitar la reelección de 90 intendentes, de muchos legisladores, entre ellos quien habla, y concejales que hoy no están habilitados”.

Los senadores que responden a la ex gobernadora María Eugenia Vidal votaron en contra de este proyecto. Uno de ellos, el senador Walter Lanaro, explicó que “estamos gobernando con el codo lo que escribimos con la mano”.

Con esto último se puso freno a las licencias que toman los jefes comunales antes de cumplir dos años consecutivos en su segundo mandato para así poder volver a presentarse en 2023. En el Senado tuvo el voto en contra de los legisladores del Frente Renovador, la Coalición Cívica y los que responden a la ex gobernadora Vidal.

Además, es claro al precisar que legisladores, intendentes, concejales y consejeros escolares “durarán en sus funciones el término de 4 años y podrán ser reelectos por un nuevo período”. “Si han sido reelectos no podrán ser elegidos ni ocupar el mismo cargo, sino con intervalo de un período”, aclara la norma.

La iniciativa precisa la ley 14.836 aprobada en 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal, que limitaba a dos mandatos consecutivos la posibilidad de reelecciones de los intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares, pero no dejaba explícito cuál era el mandato que debía considerarse como primero.